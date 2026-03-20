Зеленский в вопросе с "Дружбой" играет с ЕК, как кошка с мышью, заявил Фицо
2026-03-20T14:47+0300
БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в вопросе возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" играет с Европейской комиссией, как кошка с мышью, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "На вчерашних переговорах нас снова заверили, что (Европейская - ред.) комиссия совместно с председателем Европейского совета ведут коммуникацию с украинской стороной и просят провести инспекционный визит (для осмотра нефтепровода "Дружба" - ред.). У меня такое чувство, что Зеленский играется с ними, как кошка с мышью, делает с ними то, что хочет", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, пресс-конференцию транслировал словацкий телеканал ТАЗ в пятницу. "Факт заключается в том, что он не уступил ни на сантиметр, по-прежнему наносит серьезный экономический ущерб Словакии, так же как и Венгрии", - добавил словацкий премьер. Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
https://1prime.ru/20260320/vengriya-868484073.html
мировая экономика, словакия, брюссель, киев, владимир зеленский, роберт фицо, ес, ек
