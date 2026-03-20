На Западе раскрыли последствия угроз Зеленского депутатам Рады

Угрозы Владимира Зеленского отправить на передовую депутатов Верховной рады лишь усилили и без того нестабильную ситуацию внутри фракции "Слуга народа",... | 20.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского отправить на передовую депутатов Верховной рады лишь усилили и без того нестабильную ситуацию внутри фракции "Слуга народа", сообщает Le Monde."Эта фраза, не очень тепло воспринятая многими депутатами, не помогла ослабить напряженность. Некоторые депутаты считают, что их мнением пренебрегают, а также что в последние годы власть использовала их в своих целях. К этому добавляется растущая политическая усталость и потеря доверия к Зеленскому, подпитываемая политическими скандалами последних месяцев", — отмечается в публикации.По данным издания, еще одним сигналом внутреннего кризиса стало заявление замглавы фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца о том, что свыше 40 депутатов задумываются о сложении мандатов."С тех пор и вплоть до сегодняшнего дня ни один депутат не подал в отставку. Но тот факт, что ключевая фигура Рады позволила себе подобную откровенность, воспринимается как признак кризиса, равно как и сам этот сигнал, адресованный Зеленскому", — подчеркивается в материале.Ранее Зеленский пригрозил парламентариям отправкой на фронт, если они не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".Президентские выборы на Украине планировались на 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проводить голосование сейчас не время. При этом срок его полномочий завершился 20 мая прошлого года, но Киев утверждает, что он остается легитимным до избрания нового главы государства.Владимир Путин ранее указывал на отсутствие легитимности всей системы власти на Украине из-за утраты мандата Зеленским. Президент России подчеркивал, что вести переговоры со стороны Киева может любой уполномоченный представитель, однако подписывать соглашения вправе только законная власть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

