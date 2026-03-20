"Ядро рухнуло". В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

2026-03-20T23:35+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский постепенно утрачивает способность проводить решения через Верховную раду, сообщает Times со ссылкой на источники."Зреет настоящий парламентский кризис. Ядро того большинства, что было у них еще два месяца назад, рухнуло", — приводит издание слова депутата Тамилы Ташевой.По информации Times, с начала конфликта с Россией полномочия сложили 54 депутата, а оставшиеся парламентарии все чаще отказываются поддерживать инициативы правительства.Кроме того, в стране растет напряжение из-за затянувшегося военного положения: Зеленский активно использует чрезвычайные полномочия, игнорируя мнение собственных депутатов.Ранее он пригрозил парламентариям отправкой на фронт, если они не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский называл проведение голосования несвоевременным. Несмотря на истечение срока его полномочий 20 мая прошлого года, Киев считает его легитимным до избрания нового президента.Владимир Путин ранее указывал на отсутствие легитимности всей системы власти на Украине из-за утраты мандата Зеленским. Президент России подчеркивал, что вести переговоры со стороны Киева может любой уполномоченный представитель, однако подписывать соглашения вправе только законная власть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260320/kallas-868506734.html

https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868506431.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

украина, киев, владимир зеленский, владимир путин