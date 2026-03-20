Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза
Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза
2026-03-20T08:43+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
китай
торговля
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/49/839694919_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_3e661cc3e1b22fe5a60b2ca6072e9e02.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале текущего года в 1,5 раза в годовом выражении нарастила экспорт зерна в Китай, заметнее всего увеличились поставки кукурузы и ячменя, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Эти же культуры заняли и наибольшую долю в российском экспорте в страну: половину отгрузок составил ячмень, около трети пришлось на кукурузу, а третье место по значимости заняла гречка с долей в 15% в экспорте. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заметнее всего выросли поставки кукурузы – в 2,4 раза, до 11,5 миллиона долларов. Также заметная динамика была у ячменя – рост почти вдвое, до 19,9 миллиона долларов. Поставки гречки выросли почти на треть, до 6 миллионов долларов. При этом снизился экспорт овса – более чем вчетверо, до 1,3 миллиона долларов, а также пшеницы – почти на пятую часть, до 704,6 тысячи долларов.
https://1prime.ru/20260320/neft-868478442.html
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, торговля, экспорт
Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСудно с зерном в торговом порту
Судно с зерном в торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Судно с зерном в торговом порту. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале текущего года в 1,5 раза в годовом выражении нарастила экспорт зерна в Китай, заметнее всего увеличились поставки кукурузы и ячменя, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
Эти же культуры заняли и наибольшую долю в российском экспорте в страну: половину отгрузок составил ячмень, около трети пришлось на кукурузу, а третье место по значимости заняла гречка с долей в 15% в экспорте.
По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заметнее всего выросли поставки кукурузы – в 2,4 раза, до 11,5 миллиона долларов. Также заметная динамика была у ячменя – рост почти вдвое, до 19,9 миллиона долларов. Поставки гречки выросли почти на треть, до 6 миллионов долларов.
При этом снизился экспорт овса – более чем вчетверо, до 1,3 миллиона долларов, а также пшеницы – почти на пятую часть, до 704,6 тысячи долларов.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Россия нарастила поставки нефти в Китай на 40,9 процента за два месяца
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙторговляэкспорт
 
 
