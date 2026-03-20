Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза

Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза - 20.03.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза

Россия в феврале текущего года в 1,5 раза в годовом выражении нарастила экспорт зерна в Китай, заметнее всего увеличились поставки кукурузы и ячменя

2026-03-20T08:43+0300

2026-03-20T08:43+0300

2026-03-20T08:43+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале текущего года в 1,5 раза в годовом выражении нарастила экспорт зерна в Китай, заметнее всего увеличились поставки кукурузы и ячменя, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Эти же культуры заняли и наибольшую долю в российском экспорте в страну: половину отгрузок составил ячмень, около трети пришлось на кукурузу, а третье место по значимости заняла гречка с долей в 15% в экспорте. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заметнее всего выросли поставки кукурузы – в 2,4 раза, до 11,5 миллиона долларов. Также заметная динамика была у ячменя – рост почти вдвое, до 19,9 миллиона долларов. Поставки гречки выросли почти на треть, до 6 миллионов долларов. При этом снизился экспорт овса – более чем вчетверо, до 1,3 миллиона долларов, а также пшеницы – почти на пятую часть, до 704,6 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20260320/neft-868478442.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, торговля, экспорт