https://1prime.ru/20260320/zerno-868478982.html
Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза
2026-03-20T08:43+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
китай
торговля
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/49/839694919_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_3e661cc3e1b22fe5a60b2ca6072e9e02.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале текущего года в 1,5 раза в годовом выражении нарастила экспорт зерна в Китай, заметнее всего увеличились поставки кукурузы и ячменя, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Эти же культуры заняли и наибольшую долю в российском экспорте в страну: половину отгрузок составил ячмень, около трети пришлось на кукурузу, а третье место по значимости заняла гречка с долей в 15% в экспорте. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заметнее всего выросли поставки кукурузы – в 2,4 раза, до 11,5 миллиона долларов. Также заметная динамика была у ячменя – рост почти вдвое, до 19,9 миллиона долларов. Поставки гречки выросли почти на треть, до 6 миллионов долларов. При этом снизился экспорт овса – более чем вчетверо, до 1,3 миллиона долларов, а также пшеницы – почти на пятую часть, до 704,6 тысячи долларов.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/49/839694919_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d030da0cfad51931b9fbbc20d09f0344.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Россия в феврале в 1,5 раза нарастила экспорт зерна в Китай
