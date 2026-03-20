В Нижегородской области не планируют изымать животных из-за пастереллеза
2026-03-20T18:17+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - ПРАЙМ. Изымать животных в селе Калиновка Пильнинского муниципального округа Нижегородской области, где установлен карантин по пастереллезу, не планируется, сообщили журналистам в региональном комитете ветеринарии. Ранее председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов рассказал РИА Новости, что две коровы погибли от пастереллеза в личном хозяйстве в селе Калиновка Пильнинского муниципального округа Нижегородской области. "Приказом комитета на личное подсобное хозяйство наложен карантин, проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений, где содержались животные, вакцинация восприимчивых животных, инициированы дополнительные лабораторные исследования, ежедневный клинический осмотр. Изъятие животных не планируется", - сообщили в ведомстве. Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
