Цена на золото готовится продемонстрировать недельное падение

Биржевая цена золота растет в пятницу вечером, однако неделю может завершить сильнейшим с марта 2020 года падением, следует из данных торгов. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T17:59+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет в пятницу вечером, однако неделю может завершить сильнейшим с марта 2020 года падением, следует из данных торгов. По состоянию на 17.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 16,44 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до 4622,14 доллара за тройскую унцию. С понедельника стоимость драгоценного металла опустилась на 8,7%. Это может стать сильнейшим снижением с недели по 13 марта 2020 года, когда золото подешевело на 9,3%. Цена на золото снижается третью неделю подряд, с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает агентство Блумберг, несмотря на то что металл традиционно считается безопасным активом, стоимость которого укрепляется в ситуации неопределенности в мире, в данном случае на него оказал давление рост стоимости доллара и доходности гособлигаций США. "Сначала цены на золото резко выросли из-за эскалации конфликта в Иране… Если война затянется, внимание рынка, вероятно, сместится… на риски рецессии - в таких условиях свойства золота как актива-убежища могут вновь выйти на первый план", - приводит Блумберг мнение руководителя отдела макростратегии в Азии в J.P. Morgan Private Bank Юйсюаня Тана (Yuxuan Tang). Цена на серебро также готовится показать снижение по итогам недели – с понедельника она упала на 12%.

