Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото готовится продемонстрировать недельное падение - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/zoloto-868501509.html
Биржевая цена золота растет в пятницу вечером, однако неделю может завершить сильнейшим с марта 2020 года падением, следует из данных торгов. | 20.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет в пятницу вечером, однако неделю может завершить сильнейшим с марта 2020 года падением, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 16,44 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до 4622,14 доллара за тройскую унцию.
С понедельника стоимость драгоценного металла опустилась на 8,7%. Это может стать сильнейшим снижением с недели по 13 марта 2020 года, когда золото подешевело на 9,3%.
Цена на золото снижается третью неделю подряд, с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает агентство Блумберг, несмотря на то что металл традиционно считается безопасным активом, стоимость которого укрепляется в ситуации неопределенности в мире, в данном случае на него оказал давление рост стоимости доллара и доходности гособлигаций США.
"Сначала цены на золото резко выросли из-за эскалации конфликта в Иране… Если война затянется, внимание рынка, вероятно, сместится… на риски рецессии - в таких условиях свойства золота как актива-убежища могут вновь выйти на первый план", - приводит Блумберг мнение руководителя отдела макростратегии в Азии в J.P. Morgan Private Bank Юйсюаня Тана (Yuxuan Tang).
Цена на серебро также готовится показать снижение по итогам недели – с понедельника она упала на 12%.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала