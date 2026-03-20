https://1prime.ru/20260320/zoloto-868506164.html

Цена на золото опустилась ниже 4500 долларов за унцию

Цена на золото опустилась ниже 4500 долларов за унцию - 20.03.2026, ПРАЙМ

Цена на золото опустилась ниже 4500 долларов за унцию

Биржевая стоимость золота снижается более чем на 2%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T23:00+0300

2026-03-20T23:00+0300

2026-03-20T23:00+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863239515_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_2a3673ae6281513b78d1f839248de634.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается более чем на 2%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 21.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 110,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,39%, - до 4494,35 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые со 2 февраля находится ниже уровня в 4500 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex