Цена на золото опустилась ниже 4500 долларов за унцию
Биржевая стоимость золота снижается более чем на 2%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T23:00+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается более чем на 2%, впервые с начала февраля опустилась ниже 4500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 21.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 110,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,39%, - до 4494,35 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые со 2 февраля находится ниже уровня в 4500 долларов.
рынок, торги, comex
Биржевая цена на золото опустилась ниже $4500 за тройскую унцию впервые со 2 февраля