Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за Ирана
2026-03-21T00:58+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны Африки понесут наибольшие потери в импорте удобрений из-за ситуации с Ираном, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. "Египет, несмотря на статус крупного производителя удобрений и относительно низкую зависимость от импорта из стран Персидского залива, остается крайне уязвимым с точки зрения продовольственной безопасности из-за высокой зависимости от импорта базовых продуктов и чувствительности к росту мировых цен", - заявил Максимо Тореро "Известиям". Он добавил, что африканские страны находятся в зоне высокого риска, поскольку сильно зависят от импортных удобрений и обладают ограниченными возможностями для компенсации ценовых шоков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ООН: Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за ситуации в Иране
