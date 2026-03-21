Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260321/afrika-868507854.html
Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за Ирана
Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ
Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за Ирана
Страны Африки понесут наибольшие потери в импорте удобрений из-за ситуации с Ираном, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T00:58+0300
2026-03-21T02:31+0300
мировая экономика
экономика
иран
сша
африка
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868507854.jpg?1774049466
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны Африки понесут наибольшие потери в импорте удобрений из-за ситуации с Ираном, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. "Египет, несмотря на статус крупного производителя удобрений и относительно низкую зависимость от импорта из стран Персидского залива, остается крайне уязвимым с точки зрения продовольственной безопасности из-за высокой зависимости от импорта базовых продуктов и чувствительности к росту мировых цен", - заявил Максимо Тореро "Известиям". Он добавил, что африканские страны находятся в зоне высокого риска, поскольку сильно зависят от импортных удобрений и обладают ограниченными возможностями для компенсации ценовых шоков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, африка, оон
Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, АФРИКА, ООН
00:58 21.03.2026 (обновлено: 02:31 21.03.2026)
 
Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за Ирана

ООН: Африка понесет наибольшие потери в импорте удобрений из-за ситуации в Иране

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны Африки понесут наибольшие потери в импорте удобрений из-за ситуации с Ираном, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
"Египет, несмотря на статус крупного производителя удобрений и относительно низкую зависимость от импорта из стран Персидского залива, остается крайне уязвимым с точки зрения продовольственной безопасности из-за высокой зависимости от импорта базовых продуктов и чувствительности к росту мировых цен", - заявил Максимо Тореро "Известиям".
Он добавил, что африканские страны находятся в зоне высокого риска, поскольку сильно зависят от импортных удобрений и обладают ограниченными возможностями для компенсации ценовых шоков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНСШААФРИКАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала