https://1prime.ru/20260321/avtovaz-868514793.html
"АвтоВАЗ" просчитывает кейс введения платной подписки на автомобили
2026-03-21T10:12+0300
экономика
бизнес
автоваз
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d8febdfab5b0ea528bce923991eeb055.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" просчитывает кейс введения платной подписки на свои автомобили, заявили РИА Новости в компании. Ранее в пятницу ряд СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию "АвтоВАЗа", сообщали о том, что концерн разработал альтернативный вариант покупки своих автомобилей, представляющий из себя платную подписку на машины. "АвтоВАЗ" просчитывает такой кейс", - ответили в компании на вопрос РИА Новости о том, действительно ли планируется вводить такую подписку. На фотографии слайда из презентации, сделанной Самородовым, видно, что подписка на Lada Vesta станет, по сути, договором аренды на 12 месяцев, по которому автомобилем смогут управлять до трех водителей. Ежемесячный платеж за подписку составит 44 тысячи рублей, а максимальный пробег за этот год допускается в 33 тысячи километров. Подписка включает в себя ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, а также сезонную смену шин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868514951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f052c1943fe6c93f4bd1a2b0c7efa84f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
