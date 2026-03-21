"Билайн" не получал распоряжения о введении "белого списка" на Wi-Fi

2026-03-21T16:31+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Билайн" не получал распоряжения о введении "белого списка" для своих пользователей на домашнем интернете, услуги оказываются в обычном режиме, заявили РИА Новости в компании. Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему "белых списков". "Мы не располагаем информацией о подобных распоряжениях. Услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме", - сообщили в "Билайне". "Ростелеком" так же опроверг РИА Новости информацию о введении "белых списков" для пользователей на домашнем интернете. Сейчас в "белом списке" Минцифры РФ находятся более 120 сервисов, они доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

