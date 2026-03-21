https://1prime.ru/20260321/bilayn-868520035.html
"Билайн" не получал распоряжения о введении "белого списка" на Wi-Fi
2026-03-21T16:31+0300
экономика
бизнес
билайн
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/92/829749249_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_e67ba48d6e7f7027c905c7bf3435dc85.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Билайн" не получал распоряжения о введении "белого списка" для своих пользователей на домашнем интернете, услуги оказываются в обычном режиме, заявили РИА Новости в компании. Ранее в субботу Telegram-канал Mash написал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют систему "белых списков". "Мы не располагаем информацией о подобных распоряжениях. Услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме", - сообщили в "Билайне". "Ростелеком" так же опроверг РИА Новости информацию о введении "белых списков" для пользователей на домашнем интернете. Сейчас в "белом списке" Минцифры РФ находятся более 120 сервисов, они доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/92/829749249_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_b08183d433df6092049babe2fa030c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
