Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе - 21.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе
Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе - 21.03.2026, ПРАЙМ
Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе
МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T18:43+0300
2026-03-21T18:43+0300
энергетика
ормузский пролив
иран
сша
дональд трамп
мид
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА. Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Позднее на Даунинг-стрит сообщили, что еще 14 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив. "Болгария как страна, не участвующая в военных действиях, проводимых Соединенными Штатами и Израилем против иранского режима, поддерживает совместное заявление по Ормузскому проливу", - пишет агентство. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/67/763466722_222:0:3763:2656_1920x0_80_0_0_8ce9ab05859ca034208d3f988e937c73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ормузский пролив, иран, сша, дональд трамп, мид
Энергетика, Ормузский пролив, ИРАН, США, Дональд Трамп, МИД
18:43 21.03.2026
 
Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе

МИД Болгарии заявил о поддержке инициативы по безопасности судоходства в Ормузском проливе

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА.
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Позднее на Даунинг-стрит сообщили, что еще 14 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
"Болгария как страна, не участвующая в военных действиях, проводимых Соединенными Штатами и Израилем против иранского режима, поддерживает совместное заявление по Ормузскому проливу", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
ЭнергетикаОрмузский проливИРАНСШАДональд ТрампМИД
 
 
