https://1prime.ru/20260321/bolgariya-868521771.html

Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе

МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T18:43+0300

энергетика

ормузский пролив

иран

сша

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/67/763466722_0:208:3984:2449_1920x0_80_0_0_4b4d3db461de07fb911cb5c166ff3aa0.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА. Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Позднее на Даунинг-стрит сообщили, что еще 14 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив. "Болгария как страна, не участвующая в военных действиях, проводимых Соединенными Штатами и Израилем против иранского режима, поддерживает совместное заявление по Ормузскому проливу", - пишет агентство. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.

ормузский пролив

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

