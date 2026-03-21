Болгария поддержала инициативу по безопасности в Ормузском проливе
МИД Болгарии заявил о поддержке инициативы по безопасности судоходства в Ормузском проливе
© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА.
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Позднее на Даунинг-стрит сообщили, что еще 14 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
"Болгария как страна, не участвующая в военных действиях, проводимых Соединенными Штатами и Израилем против иранского режима, поддерживает совместное заявление по Ормузскому проливу", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.