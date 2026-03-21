В Черногории приняли меры по ограничению цены топлива
2026-03-21T01:22+0300
энергетика
экономика
газ
черногория
ес
БЕЛГРАД, 21 мар – ПРАЙМ. Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил о принятых правительством мерах по ограничению цены топлива ввиду энергокризиса. "На сегодняшнем телефонном заседании утверждены максимальные меры ограничения цены топлива и сокращен отчетный период с пятнадцати на семь дней. Несмотря на значительные потери госдоходов, на что указал минфин, правительство с целью защиты интересов граждан приняло решение о максимальной возможной мере", - написал премьер Черногории в соцсети Х. Он уточнил, что цена литра дизеля, который составляет 86% объемов всего потребления топлива, со вторника будет 1,54 евро вместо 1,81 евро, литр бензина будет стоит 1,51 евро вместо 1,68 евро. Спайич добавил, что мера утверждена после интенсивной коммуникации и детального анализа с компетентными ведомствами в сфере энергетики и финансов, представителями нефтяных компаний и с экспертами ЕС.
