В Черногории приняли меры по ограничению цены топлива - 21.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Черногории приняли меры по ограничению цены топлива
Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил о принятых правительством мерах по ограничению цены топлива ввиду энергокризиса. | 21.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
экономика
газ
черногория
ес
Энергетика, Экономика, Газ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЕС
01:22 21.03.2026 (обновлено: 02:33 21.03.2026)
 
В Черногории приняли меры по ограничению цены топлива

Премьер Черногории Спайич сообщил об ограничении цены топлива из-за энергокризиса

БЕЛГРАД, 21 мар – ПРАЙМ. Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил о принятых правительством мерах по ограничению цены топлива ввиду энергокризиса.
"На сегодняшнем телефонном заседании утверждены максимальные меры ограничения цены топлива и сокращен отчетный период с пятнадцати на семь дней. Несмотря на значительные потери госдоходов, на что указал минфин, правительство с целью защиты интересов граждан приняло решение о максимальной возможной мере", - написал премьер Черногории в соцсети Х.
Он уточнил, что цена литра дизеля, который составляет 86% объемов всего потребления топлива, со вторника будет 1,54 евро вместо 1,81 евро, литр бензина будет стоит 1,51 евро вместо 1,68 евро.
Спайич добавил, что мера утверждена после интенсивной коммуникации и детального анализа с компетентными ведомствами в сфере энергетики и финансов, представителями нефтяных компаний и с экспертами ЕС.
 
