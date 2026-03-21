Число кредитных карт на руках россиян в феврале упало до 95 миллионов - 21.03.2026, ПРАЙМ
Число кредитных карт на руках россиян в феврале упало до 95 миллионов
Количество кредитных карт на руках россиян в феврале упало до 95 миллионов - это минимум с марта 2023 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 21.03.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
россия
"скоринг бюро"
Финансы, Банки, РОССИЯ, "Скоринг бюро"
02:16 21.03.2026
 
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Количество кредитных карт на руках россиян в феврале упало до 95 миллионов - это минимум с марта 2023 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель снизился четвертый месяц подряд - на 0,2%. При этом в годовом выражении снижение составило 2,6%.
В целом по итогам февраля задолженность по кредитным картам в России составила 4,7 триллиона рублей (-0,8% к январю, +5% к февралю прошлого года).
Плохих кредитных карт - с задолженностью более чем 90 дней - в прошлом месяце было 8,5 миллиона. Это соответствует уровню января, но на 6,6% больше в годовом выражении.
 
