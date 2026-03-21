https://1prime.ru/20260321/chislo-868508587.html

Число кредитных карт на руках россиян в феврале упало до 95 миллионов

2026-03-21T02:16+0300

финансы

банки

россия

"скоринг бюро"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868508587.jpg?1774048601

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Количество кредитных карт на руках россиян в феврале упало до 95 миллионов - это минимум с марта 2023 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель снизился четвертый месяц подряд - на 0,2%. При этом в годовом выражении снижение составило 2,6%. В целом по итогам февраля задолженность по кредитным картам в России составила 4,7 триллиона рублей (-0,8% к январю, +5% к февралю прошлого года). Плохих кредитных карт - с задолженностью более чем 90 дней - в прошлом месяце было 8,5 миллиона. Это соответствует уровню января, но на 6,6% больше в годовом выражении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

