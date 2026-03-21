В Германии цены на дизель приближаются к рекорду

Цены на дизельное топливо в Германии резко подскочили за последние два дня, вплотную приблизившись к рекордным показателям четырехлетней давности

БЕРЛИН, 21 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Германии резко подскочили за последние два дня, вплотную приблизившись к рекордным показателям четырехлетней давности, следует из данных автомобильного клуба (ADAC), отслеживающего ситуацию на немецких заправках. "В пятницу, 20 марта, E10 (самый бюджетный бензин в Германии - ред.) стоил в период утреннего пика 2,147 евро за литр, а дизель — 2,324 евро", - говорится в сообщении на сайте автоклуба. По подсчетам автоклуба, средняя цена на дизель только за последние два дня подскочила в Германии более чем на 12 евроцентов, составив в среднем по стране 2,291 евро за литр. Как следует из данных ACAD, это лишь на три евроцента меньше исторического максимума в 2,321 евро, зафиксированного в марте 2022 года. В этой связи автоклуб вновь потребовал от правительства ФРГ рассмотреть возможность снижения в стране налога на топливо. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила, что после атак США и Израиля по Ирану цены на бензин и дизельное топливо росли в Германии более высокими темпами, чем в других странах ЕС. Парламент ФРГ рассмотрел на этой неделе в первом чтении пакет правительственных законопроектов для стабилизации цен на топливо в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Новыми нормами предлагается запретить заправкам повышать цены на бензин чаще одного раза в день под угрозой штрафа, а также ужесточить антимонопольное законодательство. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

