Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели
2026-03-21T23:22+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек ЕС и Великобритании кризис с топливом через две-три недели. "Как и было спрогнозировано, в Великобритании и ЕС грядет нормирование топлива… Кризис будет очевиден в Великобритании и ЕС через 2-3 недели", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
