Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели - 21.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели
23:22 21.03.2026
 
Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек ЕС и Великобритании кризис с топливом через две-три недели.
"Как и было спрогнозировано, в Великобритании и ЕС грядет нормирование топлива… Кризис будет очевиден в Великобритании и ЕС через 2-3 недели", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
