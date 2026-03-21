Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели

Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели - 21.03.2026, ПРАЙМ

Дмитриев предрек ЕС и Британии кризис с топливом через 2-3 недели

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек ЕС и Великобритании... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T23:22+0300

2026-03-21T23:22+0300

2026-03-21T23:22+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек ЕС и Великобритании кризис с топливом через две-три недели. "Как и было спрогнозировано, в Великобритании и ЕС грядет нормирование топлива… Кризис будет очевиден в Великобритании и ЕС через 2-3 недели", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

великобритания

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, сша, иран, кирилл дмитриев, ес, рфпи