Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями
Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями - 21.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями
Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T23:53+0300
2026-03-21T23:53+0300
2026-03-21T23:53+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "(Предпринимаемые в ЕС – ред.) меры не помогут сгладить крупнейший за все время энергетический кризис. Страны ЕС скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
сша
иран
рф
финансы, сша, иран, рф, кирилл дмитриев, ес, рфпи
Энергетика, Финансы, США, ИРАН, РФ, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ
Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями
Глава РФПИ Дмитриев: ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями