https://1prime.ru/20260321/dmitriev-868525644.html

Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями

Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями - 21.03.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: страны ЕС займут конец очереди за российскими энергоносителями

Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T23:53+0300

2026-03-21T23:53+0300

2026-03-21T23:53+0300

энергетика

финансы

сша

иран

рф

кирилл дмитриев

ес

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за российскими энергоносителями, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "(Предпринимаемые в ЕС – ред.) меры не помогут сгладить крупнейший за все время энергетический кризис. Страны ЕС скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

сша

иран

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, иран, рф, кирилл дмитриев, ес, рфпи