Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля

2026-03-21T02:52+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. "С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур", - сказала Подольская. Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить 4%. Страховая пенсия работающих пенсионеров, по словам эксперта, будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года с учетом отчислений работодателей за прошедший год. С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.​

