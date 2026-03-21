https://1prime.ru/20260321/ekspert-868508800.html
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля
2026-03-21T02:52+0300
экономика
общество
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868508800.jpg?1774051050
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. "С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур", - сказала Подольская. Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить 4%. Страховая пенсия работающих пенсионеров, по словам эксперта, будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года с учетом отчислений работодателей за прошедший год. С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , ранхигс
Экономика, Общество , РАНХиГС
