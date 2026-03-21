Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля - 21.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля - 21.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля
Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T02:52+0300
2026-03-21T02:57+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. "С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур", - сказала Подольская. Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить 4%. Страховая пенсия работающих пенсионеров, по словам эксперта, будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года с учетом отчислений работодателей за прошедший год. С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.​
192
40
192
40
общество , ранхигс
Экономика, Общество , РАНХиГС
02:52 21.03.2026 (обновлено: 02:57 21.03.2026)
 
Эксперт рассказала, кто не получит прибавку к пенсии с 1 апреля

РИА Новости: с 1 апреля проиндексируют только социальные пенсии

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"С 1 апреля не будут проиндексированы пенсии работающих граждан, пенсии военных и представителей других силовых структур", - сказала Подольская.
Она пояснила, что пенсии военнослужащих и других силовиков привязаны к денежному довольствию. Ближайшая индексация запланирована на октябрь и должна составить 4%. Страховая пенсия работающих пенсионеров, по словам эксперта, будет автоматически пересчитана 1 августа 2026 года с учетом отчислений работодателей за прошедший год.
С 1 апреля 2026 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%.​
 
ЭкономикаОбществоРАНХиГС
 
 
