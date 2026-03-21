Перебои в поставках энергоносителей могут растянуться на годы, пишут СМИ
2026-03-21T19:29+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Перебои в поставках энергоносителей, вызванные агрессией США и Израиля против Ирана, могут растянуться на месяцы и даже годы, сообщает портал Axios со ссылкой на оценки экспертов. "Никакое быстрое прекращение огня или соглашение по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках, которые могут растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы", - говорится в материале портала. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
Axios: перебои в поставках энергоносителей могут растянуться на месяцы и даже годы