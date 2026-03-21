На Западе рассказали, какой "удар" получил ЕС из-за Украины - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260321/es-868526130.html
На Западе рассказали, какой "удар" получил ЕС из-за Украины
мировая экономика
украина
венгрия
виктор орбан
politico
ес
эммануэль макрон
запад
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a971e1d54fd57ecbf5cd683793fcad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Politico, ЕС, Эммануэль Макрон, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен
Филиппо: шаг Орбана стал пощечиной для фон дер Ляйен и Макрона

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать кредит Украине стало серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 миллиардов для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!" — подчеркнул он.
Филиппо добавил, что Словакия поддержала позицию Будапешта, а раскол внутри Евросоюза продолжает усиливаться.
Согласно итоговому документу саммита ЕС, союз признал, что не смог принять решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро. Основной причиной стал отказ Венгрии согласовать транш без восстановления поставок топлива по нефтепроводу "Дружба".
Ранее Politico сообщало, что в ЕС нарастает отчаяние из-за невозможности утвердить помощь Украине, и обсуждается даже возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала