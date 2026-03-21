На Западе рассказали, какой "удар" получил ЕС из-за Украины

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать кредит Украине стало серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента... | 21.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать кредит Украине стало серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 миллиардов для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!" — подчеркнул он.Филиппо добавил, что Словакия поддержала позицию Будапешта, а раскол внутри Евросоюза продолжает усиливаться.Согласно итоговому документу саммита ЕС, союз признал, что не смог принять решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро. Основной причиной стал отказ Венгрии согласовать транш без восстановления поставок топлива по нефтепроводу "Дружба".Ранее Politico сообщало, что в ЕС нарастает отчаяние из-за невозможности утвердить помощь Украине, и обсуждается даже возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.

