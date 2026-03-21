Во Франции запустили петицию об отмене антироссийских санкций

2026-03-21T19:12+0300

экономика

мировая экономика

иран

ближний восток

франция

ес

ПАРИЖ, 21 мар – ПРАЙМ. Французская правая партия "Патриоты" запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, он предполагает, в том числе, отмену антироссийских санкций, заявил ее лидер Флориан Филиппо. "(Президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов:.. снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам", - написал он на своей странице в соцсети X. При этом политик отметил, что это предполагает выход Франции из ЕС, поскольку именно Евросоюз принимает решения о введении ограничительных мер. Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен при необходимости, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры. Петиция была размещена на сайте партии, число подписантов не указывается. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На этом фоне в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

