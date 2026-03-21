ЕК призвала страны ЕС снизить целевые показатели по хранению газа

2026-03-21T09:10+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и начать пополнять запасы газа постепенно в рамках мер по снижению спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена. "Йоргенсен заявил, что государства-члены должны снизить целевые показатели для своих газохранилищ до 80% заполнения, что на 10 процентных пунктов ниже официальных целевых показателей ЕС, "как можно раньше в течение сезона заполнения"... Он рекомендовал странам постепенно начать восполнять запасы во избежание "ажиотажа в конце лета", который может оказать давление на рынки", - сообщает издание. Как отмечается, странам ЕС рекомендовано также подождать до 1 декабря для выполнения целевых показателей по хранению, что на месяц позже, чем предполагалось в соответствии с целевыми показателями, введенными законодательством блока. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

