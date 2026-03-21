Китайская CNPC будет добывать 10 миллиардов кубов газа в год в Туркмении - 21.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Китайская CNPC будет добывать 10 миллиардов кубов газа в год в Туркмении
2026-03-21T20:29+0300
энергетика
газ
туркмения
китай
иран
"туркменгаз"
cnpc
Китайская CNPC будет добывать 10 миллиардов кубов газа в год в Туркмении

АШХАБАД, 21 мар - ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) будет добывать 10 миллиардов кубометров газа в год в рамках освоения крупнейшего туркменского газового месторождения Галкыныш, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По данным издания, соответствующий контракт будет заключен между государственным концерном "Туркменгаз" и "CNPC Амударья нефтегазовая компания" (дочернее предприятие CNPC).
"Президент Туркменистана подписал постановление… государственному концерну "Туркменгаз" разрешено заключить контракт с компанией CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. Китайской Народной Республики на проектирование и строительство "под ключ" в рамках освоения четвертой фазы газового месторождения "Галкыныш" сооружения по подготовке 10 миллиардов кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин, достаточных для подготовки товарного газа в том же объеме", - говорится в сообщении.
Месторождение "Галкыныш" в Туркмении эксплуатируется с 2013 года. Его площадь превышает 5 тысяч квадратных километров, запасы оцениваются в 27,4 триллиона кубометров газа. Всего запланировано семь этапов промышленного освоения месторождения.
Как ранее сообщал председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, по состоянию на 1 марта 2026 года по газопроводу Туркмения - Китай в КНР поставлено около 460 миллиардов кубометров природного газа. В настоящее время стороны прорабатывают увеличение объёмов экспорта до 65 миллиардов кубометров в год.
Туркмения занимает четвёртое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года общий объём добычи газа в стране составил более 76,5 миллиардов кубометров, нефти - свыше 8,3 миллиона тонн.
