https://1prime.ru/20260321/gaz-868523148.html

Китайская CNPC будет добывать 10 миллиардов кубов газа в год в Туркмении

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) будет добывать 10 миллиардов кубометров газа в год в рамках освоения крупнейшего туркменского газового... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T20:29+0300

энергетика

газ

туркмения

китай

иран

"туркменгаз"

cnpc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg

АШХАБАД, 21 мар - ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) будет добывать 10 миллиардов кубометров газа в год в рамках освоения крупнейшего туркменского газового месторождения Галкыныш, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По данным издания, соответствующий контракт будет заключен между государственным концерном "Туркменгаз" и "CNPC Амударья нефтегазовая компания" (дочернее предприятие CNPC). "Президент Туркменистана подписал постановление… государственному концерну "Туркменгаз" разрешено заключить контракт с компанией CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. Китайской Народной Республики на проектирование и строительство "под ключ" в рамках освоения четвертой фазы газового месторождения "Галкыныш" сооружения по подготовке 10 миллиардов кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин, достаточных для подготовки товарного газа в том же объеме", - говорится в сообщении. Месторождение "Галкыныш" в Туркмении эксплуатируется с 2013 года. Его площадь превышает 5 тысяч квадратных километров, запасы оцениваются в 27,4 триллиона кубометров газа. Всего запланировано семь этапов промышленного освоения месторождения. Как ранее сообщал председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, по состоянию на 1 марта 2026 года по газопроводу Туркмения - Китай в КНР поставлено около 460 миллиардов кубометров природного газа. В настоящее время стороны прорабатывают увеличение объёмов экспорта до 65 миллиардов кубометров в год. Туркмения занимает четвёртое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года общий объём добычи газа в стране составил более 76,5 миллиардов кубометров, нефти - свыше 8,3 миллиона тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

