Предупреждение России спровоцировало тревогу на Западе - 21.03.2026, ПРАЙМ
Предупреждение России спровоцировало тревогу на Западе
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции ЕС в энергетической сфере вызвало широкий отклик в Европе, пишет AntiDiplomatico. | 21.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции ЕС в энергетической сфере вызвало широкий отклик в Европе, пишет AntiDiplomatico."Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис. Выступая в пятницу, Песков резко раскритиковал непримиримую позицию Европейского союза, который не демонстрирует намерения вернуться к поставкам российского газа, несмотря на все более тяжелые экономические последствия для граждан континента", — говорится в публикации.Как отмечает издание, отказ от российского газа в пользу американского СПГ создал серьезные сложности."Этот геополитический выбор закрепляет зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, дополнительно усугубленный недавней эскалацией на Ближнем Востоке", — подчеркивается в статье.Конфликт США и Израиля с Ираном привел к резкому росту цен на энергоресурсы."Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, это означает замкнутый круг: высокие цены за электричество, давление на компании и простых граждан, череда закрытий промышленных предприятий, увольнения работников и все более сложное экономическое положение", — резюмируется в материале.Эскалация вокруг Ирана фактически привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что ударило по добыче и экспорту в регионе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Европа могла бы вернуться к российской нефти, однако движется в противоположную сторону.
23:34 21.03.2026
 
Предупреждение России спровоцировало тревогу на Западе

AD: слова Пескова об энергетике вызвали резонанс в Европе

