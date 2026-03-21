https://1prime.ru/20260321/gaz-868526278.html

Предупреждение России спровоцировало тревогу на Западе

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции ЕС в энергетической сфере вызвало широкий отклик в Европе, пишет AntiDiplomatico. | 21.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции ЕС в энергетической сфере вызвало широкий отклик в Европе, пишет AntiDiplomatico."Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис. Выступая в пятницу, Песков резко раскритиковал непримиримую позицию Европейского союза, который не демонстрирует намерения вернуться к поставкам российского газа, несмотря на все более тяжелые экономические последствия для граждан континента", — говорится в публикации.Как отмечает издание, отказ от российского газа в пользу американского СПГ создал серьезные сложности."Этот геополитический выбор закрепляет зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, дополнительно усугубленный недавней эскалацией на Ближнем Востоке", — подчеркивается в статье.Конфликт США и Израиля с Ираном привел к резкому росту цен на энергоресурсы."Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, это означает замкнутый круг: высокие цены за электричество, давление на компании и простых граждан, череда закрытий промышленных предприятий, увольнения работников и все более сложное экономическое положение", — резюмируется в материале.Эскалация вокруг Ирана фактически привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что ударило по добыче и экспорту в регионе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Европа могла бы вернуться к российской нефти, однако движется в противоположную сторону.

https://1prime.ru/20260321/orban-868525803.html

https://1prime.ru/20260321/es-868526130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

