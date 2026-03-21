Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, заявил глава РФПИ

Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, заявил глава РФПИ

2026-03-21T04:59+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Разжигатели войн полагаются на фейковые новости из анонимных источников, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее газета Politico написала, что Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, в рамках которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон - Украине. Сам Дмитриев уже назвал публикацию фейком. "Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, распространяемые анонимные источниками", - написал он в соцсети X. Так он прокомментировал пост конгрессвумен Анны Паулины Луны, которая опровергла сообщения западных СМИ о якобы переданном Дмитриевым предложении США по разведданными, назвав подобные публикации преднамеренным вбросом и ложью.

технологии, россия, сша, рф, москва, кирилл дмитриев, рфпи, politico