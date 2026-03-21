Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, заявил глава РФПИ
2026-03-21T04:59+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Разжигатели войн полагаются на фейковые новости из анонимных источников, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Politico написала, что Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, в рамках которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон - Украине. Сам Дмитриев уже назвал публикацию фейком.
"Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, распространяемые анонимные источниками", - написал он в соцсети X.
Так он прокомментировал пост конгрессвумен Анны Паулины Луны, которая опровергла сообщения западных СМИ о якобы переданном Дмитриевым предложении США по разведданными, назвав подобные публикации преднамеренным вбросом и ложью.
Технологии, РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Politico
