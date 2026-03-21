Глава РФПИ предрек Европе энергетическую изоляцию

2026-03-21T05:50+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек Европе энергетическую изоляцию из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Раннее американское издание Wall Street Journal писало, что правительства разных стран призывают своих граждан изменить поведение, чтобы оградиться от наихудшей ситуации в области энергоносителей со времен энергетического кризиса 1973 года. "Урсула организовала локдаун (во время - ред.) COVID и цензуру. Теперь опытная Урсула займется энергетическим локдауном и цензурой. Методы остаются прежними: отвлекать внимание и заставлять других расплачиваться за стратегические провалы бюрократии. Предсказуемая русофобная Урсула", - написал у себя на странице Дмитриев. Так он прокомментировал свою предыдущую публикацию, в которой предрек обычным европейцам тяжелую жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

