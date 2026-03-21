Дмитриев запустил опрос о цене нефти, если Ормузом займутся еврочиновницы
Дмитриев запустил опрос о цене нефти, если Ормузом займутся еврочиновницы - 21.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев запустил опрос о цене нефти, если Ормузом займутся еврочиновницы
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил пользователям... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T06:45+0300
2026-03-21T06:45+0300
2026-03-21T07:35+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил пользователям соцсети X проголосовать, до скольких долларов за баррель выросли бы цены на нефть, если контроль над Ормузским проливом взяли на себя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. Ранее он высмеял идею того, что "неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС" смогли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса для Евросоюза. Среди предложенных в X Дмитриевым вариантов ответов - 200, 500 и 1000 долларов за баррель. Также можно проголосовать за вариант "другое". Принять участие в опросе можно в течение суток с момента его публикации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ормузский пролив
сша
иран
ормузский пролив, сша, иран, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес, рфпи
Ормузский пролив, США, ИРАН, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, ЕС, РФПИ
Дмитриев запустил опрос о цене нефти, если Ормузом займутся еврочиновницы
Дмитриев сделал опрос о цене нефти, если Ормузом займутся Каллас и фон дер Ляйен
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил пользователям соцсети X проголосовать, до скольких долларов за баррель выросли бы цены на нефть, если контроль над Ормузским проливом взяли на себя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее он высмеял идею того, что "неутомимые и бесстрашные лидеры ЕС" смогли бы справиться с управлением Ормузским проливом, чтобы избежать сильнейшего энергетического кризиса для Евросоюза.
Среди предложенных в X Дмитриевым вариантов ответов - 200, 500 и 1000 долларов за баррель. Также можно проголосовать за вариант "другое". Принять участие в опросе можно в течение суток с момента его публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.