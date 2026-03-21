В Госдуме предложили индексировать страховые пенсии с 1 января

2026-03-21T03:44+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января. Депутат отметил, что в 2026 году страховые пенсии были проиндексированы с 1 января, причем уровень индексации был заложен выше уровня и прогнозной инфляции, и фактической инфляции. "Я считаю это правильно. С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали", - сказал Нилов. Он отметил, что в настоящее время страховые пенсии индексируются 1 февраля по уровню фактической инфляции и 1 апреля в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда.

