В Госдуме предложили индексировать страховые пенсии с 1 января - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260321/gosduma-868509369.html
В Госдуме предложили индексировать страховые пенсии с 1 января
2026-03-21T03:44+0300
2026-03-21T06:14+0300
экономика
финансы
россия
госдума
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868509369.jpg?1774062870
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
03:44 21.03.2026 (обновлено: 06:14 21.03.2026)
 
В Госдуме предложили индексировать страховые пенсии с 1 января

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января.
Депутат отметил, что в 2026 году страховые пенсии были проиндексированы с 1 января, причем уровень индексации был заложен выше уровня и прогнозной инфляции, и фактической инфляции.
"Я считаю это правильно. С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали", - сказал Нилов.
Он отметил, что в настоящее время страховые пенсии индексируются 1 февраля по уровню фактической инфляции и 1 апреля в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала