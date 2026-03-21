Штраф за неправильную перевозку детей на электросамокатах может вырасти

Депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости предложил увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах до 10 тысяч рублей. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T05:02+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости предложил увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах до 10 тысяч рублей. "Штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах сейчас составляет до 5 тысяч рублей. Этого недостаточно, чтобы остановить нарушителей. Считаю, что его необходимо увеличить как минимум в два раза - до 10 тысяч рублей", - сказала Антропенко. Он отметил, что безопасность детей должна быть в приоритете. "Внесу соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности", - добавил парламентарий. Кроме того, по словам Антропенко, проблема не ограничивается только электросамокатами. "Электровелосипеды развивают скорость до 60 километров в час, их водители массово нарушают правила, ездят без спецсигналов, в нетрезвом виде, сбивают людей. Этому нужно положить конец. Уже подготовил ряд предложений по ужесточению ответственности для владельцев таких средств передвижения и надеюсь обсудить их с коллегами в ближайшее время", - рассказал он. Также депутат обратил внимание на перевозку таких средств в наземном транспорте, особенно курьерами, что уже само по себе, по его мнению, является использованием наземного пассажирского транспорта в качестве "некого эвакуатора".

