https://1prime.ru/20260321/gosduma-868510564.html
Штраф за неправильную перевозку детей на электросамокатах может вырасти
Штраф за неправильную перевозку детей на электросамокатах может вырасти - 21.03.2026, ПРАЙМ
Штраф за неправильную перевозку детей на электросамокатах может вырасти
Депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости предложил увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах до 10 тысяч рублей. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T05:02+0300
2026-03-21T05:02+0300
2026-03-21T05:33+0300
бизнес
общество
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868510564.jpg?1774060395
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости предложил увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах до 10 тысяч рублей. "Штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах сейчас составляет до 5 тысяч рублей. Этого недостаточно, чтобы остановить нарушителей. Считаю, что его необходимо увеличить как минимум в два раза - до 10 тысяч рублей", - сказала Антропенко. Он отметил, что безопасность детей должна быть в приоритете. "Внесу соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности", - добавил парламентарий. Кроме того, по словам Антропенко, проблема не ограничивается только электросамокатами. "Электровелосипеды развивают скорость до 60 километров в час, их водители массово нарушают правила, ездят без спецсигналов, в нетрезвом виде, сбивают людей. Этому нужно положить конец. Уже подготовил ряд предложений по ужесточению ответственности для владельцев таких средств передвижения и надеюсь обсудить их с коллегами в ближайшее время", - рассказал он. Также депутат обратил внимание на перевозку таких средств в наземном транспорте, особенно курьерами, что уже само по себе, по его мнению, является использованием наземного пассажирского транспорта в качестве "некого эвакуатора".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Госдума
Штраф за неправильную перевозку детей на электросамокатах может вырасти
РИА Новости: Антропенко предложила увеличить штраф за перевозку детей на электросамокатах
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости предложил увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах до 10 тысяч рублей.
"Штраф за нарушение правил перевозки детей на электросамокатах сейчас составляет до 5 тысяч рублей. Этого недостаточно, чтобы остановить нарушителей. Считаю, что его необходимо увеличить как минимум в два раза - до 10 тысяч рублей", - сказала Антропенко.
Он отметил, что безопасность детей должна быть в приоритете. "Внесу соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности", - добавил парламентарий.
Кроме того, по словам Антропенко, проблема не ограничивается только электросамокатами. "Электровелосипеды развивают скорость до 60 километров в час, их водители массово нарушают правила, ездят без спецсигналов, в нетрезвом виде, сбивают людей. Этому нужно положить конец. Уже подготовил ряд предложений по ужесточению ответственности для владельцев таких средств передвижения и надеюсь обсудить их с коллегами в ближайшее время", - рассказал он.
Также депутат обратил внимание на перевозку таких средств в наземном транспорте, особенно курьерами, что уже само по себе, по его мнению, является использованием наземного пассажирского транспорта в качестве "некого эвакуатора".