Правительство разрешило тратить маткапитал на погашение ипотеки - 21.03.2026, ПРАЙМ
Правительство разрешило тратить маткапитал на погашение ипотеки
Новости
Правительство разрешило тратить материнский капитал на погашение ипотечных займов

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило тратить средства материнского капитала на погашение ипотечных займов, выданных микрокредитными организациями, которые принадлежат регионам РФ.
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Микрокредитной компанией, 100% акций (долей) которой принадлежит субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ и которая включена в перечень микрокредитных компаний, предусмотренный частью 3 статьи 92 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"", - говорится в документе.
Размер материнского капитала на первого ребенка составляет почти 729 тысяч рублей, а на второго - 963 тысячи рублей при условии, что родители не забирали средства на первого.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Что оставят банкроту после продажи ипотечного жилья за долги
Вчера, 03:03
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФ
 
 
