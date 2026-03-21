Правительство разрешило тратить маткапитал на погашение ипотеки
2026-03-21T22:01+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило тратить средства материнского капитала на погашение ипотечных займов, выданных микрокредитными организациями, которые принадлежат регионам РФ. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Микрокредитной компанией, 100% акций (долей) которой принадлежит субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ и которая включена в перечень микрокредитных компаний, предусмотренный частью 3 статьи 92 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"", - говорится в документе. Размер материнского капитала на первого ребенка составляет почти 729 тысяч рублей, а на второго - 963 тысячи рублей при условии, что родители не забирали средства на первого.
