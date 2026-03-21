"Не может". На Западе заметили важную деталь в заявлении Нетаньяху об Иране - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Не может". На Западе заметили важную деталь в заявлении Нетаньяху об Иране
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о полном разгроме иранской армии, не подкрепив свои слова ни одним фактом, сообщает Die Zeit. | 21.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о полном разгроме иранской армии, не подкрепив свои слова ни одним фактом, сообщает Die Zeit."По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран больше не может обогащать уран из-за атак со стороны Израиля и США. Кроме того, иранский режим больше не может производить баллистические ракеты. &lt;…&gt; Глава израильского правительства не предоставил никаких доказательств этого", — отмечают авторы публикации.Кроме того, в материале указывается, что израильский премьер, объявив фактически о полном поражении Ирана, тут же сообщил, что планируются новые атаки на эту страну.."По словам Нетаньяху, на данный момент иранская ПВО неэффективна, флот уничтожен, а ВВС почти полностью ликвидированы. Однако, как утверждает израильский премьер-министр, атаки на Иран будут продолжаться столько времени, сколько потребуется", — подчеркивается в материале.Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
00:50 21.03.2026
 
"Не может". На Западе заметили важную деталь в заявлении Нетаньяху об Иране

Die Zeit: Нетаньяху сделал заявление об уничтожении сил Ирана без доказательств

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о полном разгроме иранской армии, не подкрепив свои слова ни одним фактом, сообщает Die Zeit.
"По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран больше не может обогащать уран из-за атак со стороны Израиля и США. Кроме того, иранский режим больше не может производить баллистические ракеты. <…> Глава израильского правительства не предоставил никаких доказательств этого", — отмечают авторы публикации.
Кроме того, в материале указывается, что израильский премьер, объявив фактически о полном поражении Ирана, тут же сообщил, что планируются новые атаки на эту страну..
"По словам Нетаньяху, на данный момент иранская ПВО неэффективна, флот уничтожен, а ВВС почти полностью ликвидированы. Однако, как утверждает израильский премьер-министр, атаки на Иран будут продолжаться столько времени, сколько потребуется", — подчеркивается в материале.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
