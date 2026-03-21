"Невиданная ранее ракета". Новая атака Ирана ужаснула западных аналитиков

2026-03-21T01:53+0300

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном уничтожении иранских вооруженных сил, армия Исламской Республики продолжает проводить контратаки, используя новые виды оружия, сообщает L'AntiDiplomatico."Иран в ответ на атаку США и Израиля на нефтяное месторождение Южный Парс атаковал месторождения и НПЗ в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. <…> Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб. Помимо лжи о ходе конфликта, сам президент США заявил, что его администрация ничего не знала об атаке на Южный Парс. Это делается именно для того, чтобы избежать симметричного ответного удара со стороны Ирана, который уже объявлен и вызывает острые опасения у США, Израиля и стран Залива", — говорится в публикации.Также авторы материала подчеркивают решительность и масштаб контратак иранских сил."У Ирана нет ни времени, ни желания играть в игры. <…> Вы нападаете на Банк Ирана? Тогда все американские и израильские кредиторы в Заливе становятся законными целями и так далее. Так произошло и с нефтяными объектами. Причем Иран атаковал Израиль невиданной ранее ракетой "Насралла", названной в честь генсека ливанской партии. <…> Иранцы ежедневно выпускают новый тип ракеты, <…> подтверждая то, что они говорили в начале конфликта: со временем мы применим самые грозные, передовые технологии, которые вы никогда не видели", — отмечает издание.В среду катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy заявила, что в результате пожаров, вызванных ракетной атакой, серьезно пострадал промышленный городок Рас-Лаффан на севере Катара, где находится крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа.Ранее иранские власти Ирана объявили о планах провести атаки на энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на американо-израильские удары по его газовому месторождению Южный Парс.

