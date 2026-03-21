Иран готов разрешить проход японских судов через Ормузский пролив

2026-03-21T03:44+0300

ТОКИО, 21 мар - ПРАЙМ. Иран готов разрешить проход связанных с Японией судов через Ормузский пролив после консультаций с Токио, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Киодо. Как пишет агентство, Аракчи, чья страна находится в состоянии боевых действий с США и Израилем, заявил, что в отношении Ормузского пролива "Иран готов разрешить проход судов, связанных с Японией, после консультаций с японской стороной". По его словам, вопрос уже обсуждается между странами. На страны Ближнего Востока приходятся более 90% всего японского импорта сырой нефти. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

россия, иран, ормузский пролив, сша, аббас аракчи, мид