Иран не намерен соглашаться на прекращение огня с США и Израилем

Иран не намерен соглашаться на прекращение огня с США и Израилем

2026-03-21T04:35+0300

ТОКИО, 21 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью японскому агентству Киодо заявил, что Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с США и Израилем и добивается полного завершения войны. "Мы не примем прекращение огня. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого окончания войны", - сказал он. По его словам, Тегеран считает необходимым добиться окончательного урегулирования конфликта, а не временной остановки боевых действий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

