https://1prime.ru/20260321/iran-868510302.html
Иран не намерен соглашаться на прекращение огня с США и Израилем
2026-03-21T04:35+0300
экономика
мировая экономика
общество
иран
сша
тегеран
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868510302.jpg?1774056921
ТОКИО, 21 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью японскому агентству Киодо заявил, что Тегеран не намерен соглашаться на прекращение огня с США и Израилем и добивается полного завершения войны.
"Мы не примем прекращение огня. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого окончания войны", - сказал он.
По его словам, Тегеран считает необходимым добиться окончательного урегулирования конфликта, а не временной остановки боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, аббас аракчи, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, Тегеран, Аббас Аракчи, МИД
