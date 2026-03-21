"Иранцы умоляют". На Западе заявили о резком изменении ситуации в конфликте

2026-03-21T05:56+0300

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США будут наращивать степень эскалации в Иране, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер."Все это было вполне предсказуемо. Если нанести удар по Ирану, высока вероятность, что начнется региональный конфликт. А такой конфликт может перерасти в мировую ядерную войну. Именно поэтому я полагал, что Трамп никогда на это не решится — потому что это невероятно безумно и безрассудно", — заявил эксперт.При этом он дал прогноз относительно дальнейшего развития ситуации."Трамп удваивает ставки, вовлекаясь еще глубже. Он постоянно утверждает: "Мы одерживаем победу. Иранцы на коленях умоляют нас остановиться". Именно поэтому ему трудно сделать шаг назад. Единственное, что он может, — продолжать удваивать ставки и усиливать эскалацию", — отметил Крайнер.Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

иран, запад, сша