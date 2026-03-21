Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иранцы умоляют". На Западе заявили о резком изменении ситуации в конфликте - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Иранцы умоляют". На Западе заявили о резком изменении ситуации в конфликте
05:56 21.03.2026
 
"Иранцы умоляют". На Западе заявили о резком изменении ситуации в конфликте

Политолог Крайнер: США будут усиливать напряженность в Иране

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США будут наращивать степень эскалации в Иране, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер.
"Все это было вполне предсказуемо. Если нанести удар по Ирану, высока вероятность, что начнется региональный конфликт. А такой конфликт может перерасти в мировую ядерную войну. Именно поэтому я полагал, что Трамп никогда на это не решится — потому что это невероятно безумно и безрассудно", — заявил эксперт.
При этом он дал прогноз относительно дальнейшего развития ситуации.
"Трамп удваивает ставки, вовлекаясь еще глубже. Он постоянно утверждает: "Мы одерживаем победу. Иранцы на коленях умоляют нас остановиться". Именно поэтому ему трудно сделать шаг назад. Единственное, что он может, — продолжать удваивать ставки и усиливать эскалацию", — отметил Крайнер.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
