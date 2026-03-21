"Снова будем бомбить". В США раскрыли план по завершению конфликта - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Снова будем бомбить". В США раскрыли план по завершению конфликта
06:42 21.03.2026
 
"Снова будем бомбить". В США раскрыли план по завершению конфликта

Профессор Хадсон: конфликт в Иране может продлиться и в следующем году

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует лично назначить нового руководителя Ирана, однако Исламская Республика, безусловно, не прекратит борьбу, что делает весьма вероятным продолжение конфликта в 2027 году, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.
"Иран ясно дал понять, что не прекратит атаки, пока не достигнет своей долгосрочной цели. Впредь он намерен держать США, Израиль и любых их союзников <…> подальше от Ближнего Востока. "Вы пригрозили нам экзистенциальной опасностью — тем, что нас уничтожат, <…> нашу нефть захватит Дональд Трамп, который лично назначит нового лидера, <…> который позволит компаниям США вернуть себе контроль над иранской нефтью". По сути, это тот план, с которым другие страны соглашаются, если не предпринимают активных действий — а они пока этого не делают", — подчеркнул профессор.
По его мнению, ни одна сторона не желает отказываться от своих целей, поэтому конфликт может затянуться на длительный срок.
"Трамп говорит: "Это наша война, а это ваша проблема. <…> Все, что мы можем — это бомбить, и мы снова будем бомбить нефтяные месторождения Ирана, если Иран продолжит бороться за свое выживание". Очевидно, Иран будет бороться за свое выживание, и, очевидно, США намерены продолжать эскалацию, пока экспортная мощность всего Ближнего Востока по нефти не сведется к нулю. Так что весь тот мир, где на США полагались как на источник стабильности, а не нестабильности, ушел в прошлое. Конфликт США с Ираном, похоже, продолжится и в следующем году", — разъяснил аналитик.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
