"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана
"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ
"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана
Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T06:48+0300
2026-03-21T07:13+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. "Иран поставлял существенные объемы (киви - ред.). Возможные альтернативы: Турция, Китай, Чили", - сказал он. По словам Вострикова, из ближайших регионов теоретически потенциальным поставщиком может стать Азербайджан, где развивается выращивание киви, но объемы пока невелики.
иран
турция
китай
мировая экономика, иран, турция, китай, дмитрий востриков, руспродсоюз
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Востриков, Руспродсоюз
06:48 21.03.2026 (обновлено: 07:13 21.03.2026)
 
"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана

РИА Новости: киви из Ирана могут заменить поставки из Турции и Чили

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления.
"Иран поставлял существенные объемы (киви - ред.). Возможные альтернативы: Турция, Китай, Чили", - сказал он.
По словам Вострикова, из ближайших регионов теоретически потенциальным поставщиком может стать Азербайджан, где развивается выращивание киви, но объемы пока невелики.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНТУРЦИЯКИТАЙДмитрий ВостриковРуспродсоюз
 
 
