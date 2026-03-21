"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана

"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана - 21.03.2026, ПРАЙМ

"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана

Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T06:48+0300

2026-03-21T06:48+0300

2026-03-21T07:13+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. "Иран поставлял существенные объемы (киви - ред.). Возможные альтернативы: Турция, Китай, Чили", - сказал он. По словам Вострикова, из ближайших регионов теоретически потенциальным поставщиком может стать Азербайджан, где развивается выращивание киви, но объемы пока невелики.

иран

турция

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, турция, китай, дмитрий востриков, руспродсоюз