https://1prime.ru/20260321/iran-868512001.html
"Руспродсоюз" назвал, чем можно заменить поставки киви из Ирана
Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации... | 21.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
мировая экономика
экономика
иран
турция
китай
дмитрий востриков
руспродсоюз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868512001.jpg?1774066400
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран поставлял существенные объемы киви в Россию, но альтернативой могут стать Турция, Китай и Чили, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке запретил экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления. "Иран поставлял существенные объемы (киви - ред.). Возможные альтернативы: Турция, Китай, Чили", - сказал он. По словам Вострикова, из ближайших регионов теоретически потенциальным поставщиком может стать Азербайджан, где развивается выращивание киви, но объемы пока невелики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
