"Превосходит все ожидания". Ход Ирана вызвал панику на Западе

2026-03-21T15:52+0300

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Удар Ирана по британской базе в Индийском океане, которую используют ВВС США, стал мощным сигналом, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X. "Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости", — говорится в публикации. Он отметил, что Старый Свет должен понимать это и призвал к дипломатии и деэскалации конфликта. В субботу иранские СМИ сообщили, что Иран запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает ракетами, дальность которых больше представления его противников.

