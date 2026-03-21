Лидер правых в Нидерландах призвал "выкинуть" Испанию из Шенгена
Лидер крайне правой в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал "выкинуть" Испанию из Шенгенской зоны за миграционную политику ее властей.
2026-03-21T21:48+0300
БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Лидер крайне правой в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал "выкинуть" Испанию из Шенгенской зоны за миграционную политику ее властей. Вилдерс раскритиковал решение Мадрида предоставить легальный статус более чем полумиллиону нелегальных мигрантов. "И если премьер-министр Испании Педро Санчес продолжит свою самоубийственную политику в отношении иммиграции, он разрушит свою страну", - сказал нидерландский политик, выступая в субботу на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Лидер Партии свободы считает, что за такую политику испанского премьера следует посадить в тюрьму за государственную измену. "Если Испания выбирает быть слабым звеном в Шенгенской зоне, единственным решением будет избавиться от этого звена, выкинуть Испанию из Шенгена", - заявил Вилдерс.
