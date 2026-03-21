Лидер правых в Нидерландах призвал "выкинуть" Испанию из Шенгена - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260321/ispaniya-868523805.html
Лидер правых в Нидерландах призвал "выкинуть" Испанию из Шенгена
Лидер правых в Нидерландах призвал "выкинуть" Испанию из Шенгена - 21.03.2026, ПРАЙМ
Лидер правых в Нидерландах призвал "выкинуть" Испанию из Шенгена
Лидер крайне правой в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал "выкинуть" Испанию из Шенгенской зоны за миграционную политику ее властей. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T21:48+0300
2026-03-21T21:48+0300
политика
мировая экономика
общество
испания
нидерланды
мадрид
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_be98e6bfda4d01b33ab3d3aa25c8bef9.jpg
БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Лидер крайне правой в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал "выкинуть" Испанию из Шенгенской зоны за миграционную политику ее властей. Вилдерс раскритиковал решение Мадрида предоставить легальный статус более чем полумиллиону нелегальных мигрантов. "И если премьер-министр Испании Педро Санчес продолжит свою самоубийственную политику в отношении иммиграции, он разрушит свою страну", - сказал нидерландский политик, выступая в субботу на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Лидер Партии свободы считает, что за такую политику испанского премьера следует посадить в тюрьму за государственную измену. "Если Испания выбирает быть слабым звеном в Шенгенской зоне, единственным решением будет избавиться от этого звена, выкинуть Испанию из Шенгена", - заявил Вилдерс.
испания
нидерланды
мадрид
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_f2831d5c53ad697fa20a784a2b1fab44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , испания, нидерланды, мадрид
Политика, Мировая экономика, Общество , ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Мадрид
21:48 21.03.2026
 
Лидер правых в Нидерландах призвал "выкинуть" Испанию из Шенгена

Нидерландский политик Герт Вилдерс призвал "выкинуть" Испанию из Шенгенской зоны

© flickr.com / cesarastudilloФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Флаг Испании. Архивное фото
© flickr.com / cesarastudillo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Лидер крайне правой в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал "выкинуть" Испанию из Шенгенской зоны за миграционную политику ее властей.
Вилдерс раскритиковал решение Мадрида предоставить легальный статус более чем полумиллиону нелегальных мигрантов.
"И если премьер-министр Испании Педро Санчес продолжит свою самоубийственную политику в отношении иммиграции, он разрушит свою страну", - сказал нидерландский политик, выступая в субботу на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
Лидер Партии свободы считает, что за такую политику испанского премьера следует посадить в тюрьму за государственную измену.
"Если Испания выбирает быть слабым звеном в Шенгенской зоне, единственным решением будет избавиться от этого звена, выкинуть Испанию из Шенгена", - заявил Вилдерс.
ПолитикаМировая экономикаОбществоИСПАНИЯНИДЕРЛАНДЫМадрид
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала