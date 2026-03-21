Юрист рассказал о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260321/jurist-868509187.html
2026-03-21T03:32+0300
2026-03-21T06:29+0300
бизнес
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868509187.jpg?1774063786
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:32 21.03.2026 (обновлено: 06:29 21.03.2026)
 
Юрист рассказал о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах

РИА Новости: за нарушение ПДД на электросамокате могут грозить штрафы до 1,5 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Гражданам РФ за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на электросамокатах могут грозить штрафы до 1,5 тысяч рублей, базовый штраф за нарушение ПДД на электросамокате составляет 800 рублей, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщество "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Базовый федеральный штраф за нарушение ПДД на электросамокате составляет 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). Именно эту норму на практике применяют к большинству нарушений", - рассказал Русяев.
Юрист уточнил, что под нарушение подпадают превышение разрешенной скорости в 25 километров в час, езда без рук на руле, перевозка пассажиров, если конструкция этого не предусматривает, а также буксировка другого электросамоката.
"Если нарушение совершено в состоянии опьянения, сумма вырастает до 1,5 тысячи рублей по части 3 статьи 12.29 КоАП РФ. Создал помехи движению транспортных средств, штраф составит одну тысячу рублей по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств"). А если нарушение повлекло причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью, санкция по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ достигает 1,5 тысячи рублей", - отметил Русяев.
Как обратил внимание юрист, не каждый электросамокат юридически считается средством индивидуальной мобильности (СИМ). Он напомнил, что в судебной практике 2023-2025 годов кассационные суды неоднократно квалифицировали мощные электросамокаты как мопеды.
"Для владельца это означает совершенно другой уровень ответственности, вплоть до штрафа за управление транспортным средством без соответствующего права по статье 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). Однако автоматически такая квалификация ко всем устройствам не применяется, суд анализирует характеристики конкретного самоката", - пояснил Русяев.
Кроме того, обычный самокат без двигателя не считается СИМ, а человек, который ведет электросамокат рядом с собой, приравнивается к пешеходу.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФ
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала