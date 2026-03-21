Правительство предложило доработать закон о закрашивании рекламы наркотиков

Правительство предложило доработать закон о закрашивании рекламы наркотиков - 21.03.2026, ПРАЙМ

Правительство предложило доработать закон о закрашивании рекламы наркотиков

Правительство РФ предложило доработать законопроект, которым предлагается не штрафовать людей за самостоятельное закрашивание рекламы наркотиков,... | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T02:01+0300

2026-03-21T02:01+0300

2026-03-21T02:42+0300

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Правительство РФ предложило доработать законопроект, которым предлагается не штрафовать людей за самостоятельное закрашивание рекламы наркотиков, соответствующая копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе. В отзыве отмечается, что пропаганда и незаконная реклама наркотиков представляют собой действия, направленные на распространение информации, которая может быть размещена виновным в виде надписей, например, на зданиях, сооружениях образовательной организации. Согласно документу, в такой ситуации единственным средством устранения опасности, непосредственно угрожающей нормальному физическому и психическому развитию обучающихся детей, может быть самостоятельное закрашивание надписей, что согласно статье КоАП РФ исключает административную ответственность за такие действия. Законопроектом предлагается дополнить статью "Уничтожение или повреждение чужого имущества" административного кодекса РФ примечанием, согласно которому самостоятельное закрашивание надписей, содержащих пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, не будет являться административным правонарушением.

рф

общество , бизнес, рф