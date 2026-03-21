Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Налоговый консультант рассказала о ставках НДФЛ
Налоговый консультант рассказала о ставках НДФЛ
Налоговый консультант рассказала о ставках НДФЛ - 21.03.2026, ПРАЙМ
Налоговый консультант рассказала о ставках НДФЛ
Максимальная ставка подоходного налога (НДФЛ) в России составляет 35%, но она применяется лишь в отдельных случаях при налогообложении выигрышей и призов в... | 21.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Максимальная ставка подоходного налога (НДФЛ) в России составляет 35%, но она применяется лишь в отдельных случаях при налогообложении выигрышей и призов в рекламных акциях, выгоды от льготных кредитов, доходов от банковских вкладов и при досрочном расторжении договоров добровольного страхования, рассказала РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "Под уплату НДФЛ подпадают далеко не все призы на конкурсах, льготные кредиты, доходы от банковских вкладов и не всякое досрочное расторжение договора добровольного страхования", - заявила Мучараева. Так, в случае с выигрышами и призами в рекламных акциях и конкурсах НДФЛ по ставке 35% будет взиматься только с суммы, превышающей 4 тысячи рублей за календарный год. "Необлагаемый лимит в 4 тысячи рублей применяется в совокупности ко всем выигрышам за налоговый период, а не к каждому отдельному призу", - уточнила она. Обложение НДФЛ возникающей материальной выгоды при экономии на процентах по займам происходит, если физическое лицо получает заём по ставке ниже определённого порога (2/3 ключевой ставки ЦБ РФ для рублевых займов или 9% годовых для валютных займов). "Такая прибыль облагается НДФЛ в размере 35%, но только в том случае, если кредит был получен от работодателя или взаимозависимого лица", - подчеркнула эксперт. Процентные доходы по банковским вкладам и ценным бумагам облагаются НДФЛ по повышенной ставке в случае превышения определённого уровня: ключевая ставка ЦБ РФ + 5 процентных пунктов для рублевых доходов или 9% годовых - для валютных. При этом эксперт напомнила, что для вкладов существует необлагаемый лимит, который определяется как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России. Ставка НДФЛ в 35% также применяется к платежам по договорам добровольного страхования жизни при их досрочном расторжении, но только в том случае, если налогоплательщики пользовались предусмотренными для таких договоров налоговыми вычетами.
06:18 21.03.2026
 
Налоговый консультант рассказала о ставках НДФЛ

Налоговый консультант Мучараева: максимальная ставка НДФЛ в России составляет 35%

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Максимальная ставка подоходного налога (НДФЛ) в России составляет 35%, но она применяется лишь в отдельных случаях при налогообложении выигрышей и призов в рекламных акциях, выгоды от льготных кредитов, доходов от банковских вкладов и при досрочном расторжении договоров добровольного страхования, рассказала РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
"Под уплату НДФЛ подпадают далеко не все призы на конкурсах, льготные кредиты, доходы от банковских вкладов и не всякое досрочное расторжение договора добровольного страхования", - заявила Мучараева.
Так, в случае с выигрышами и призами в рекламных акциях и конкурсах НДФЛ по ставке 35% будет взиматься только с суммы, превышающей 4 тысячи рублей за календарный год. "Необлагаемый лимит в 4 тысячи рублей применяется в совокупности ко всем выигрышам за налоговый период, а не к каждому отдельному призу", - уточнила она.
Обложение НДФЛ возникающей материальной выгоды при экономии на процентах по займам происходит, если физическое лицо получает заём по ставке ниже определённого порога (2/3 ключевой ставки ЦБ РФ для рублевых займов или 9% годовых для валютных займов). "Такая прибыль облагается НДФЛ в размере 35%, но только в том случае, если кредит был получен от работодателя или взаимозависимого лица", - подчеркнула эксперт.
Процентные доходы по банковским вкладам и ценным бумагам облагаются НДФЛ по повышенной ставке в случае превышения определённого уровня: ключевая ставка ЦБ РФ + 5 процентных пунктов для рублевых доходов или 9% годовых - для валютных. При этом эксперт напомнила, что для вкладов существует необлагаемый лимит, который определяется как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России.
Ставка НДФЛ в 35% также применяется к платежам по договорам добровольного страхования жизни при их досрочном расторжении, но только в том случае, если налогоплательщики пользовались предусмотренными для таких договоров налоговыми вычетами.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
