КСИР заявил, что сбил израильский F-16 в небе над центральным Ираном

2026-03-21T16:18+0300

ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. Системы ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции сбили израильский военный самолет F-16 в небе над центральным Ираном, следует из заявления пресс-службы КСИР. "Силами ПВО воздушно-космических сил КСИР… был сбит в небе над центральными районами страны третий военный самолет противника F-16, принадлежащий израильской армии", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР, его приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана. КСИР также отметил, что с начала конфликта иранские силы ПВО уничтожили более 200 единиц вражеской военной техники, включая БПЛА, самолеты-дозаправщики, а также истребители. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

