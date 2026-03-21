КСИР заявил, что сбил израильский F-16 в небе над центральным Ираном - 21.03.2026, ПРАЙМ
КСИР заявил, что сбил израильский F-16 в небе над центральным Ираном
КСИР утверждает, что сбил израильский F-16 в небе над центральным Ираном

ТЕГЕРАН, 21 мар – ПРАЙМ. Системы ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции сбили израильский военный самолет F-16 в небе над центральным Ираном, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Силами ПВО воздушно-космических сил КСИР… был сбит в небе над центральными районами страны третий военный самолет противника F-16, принадлежащий израильской армии", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР, его приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана.
КСИР также отметил, что с начала конфликта иранские силы ПВО уничтожили более 200 единиц вражеской военной техники, включая БПЛА, самолеты-дозаправщики, а также истребители.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
"Превосходит все ожидания". Ход Ирана вызвал панику на Западе
15:52
 
