США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков, заявил Лавров
В Москве пока не видят стремления США уважать интересы России, Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков, заявил глава МИД РФ Сергей... | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T16:01+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В Москве пока не видят стремления США уважать интересы России, Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим", - сказал Лавров в эфире программы "Вспомнить все". Он добавил, что Соединенные Штаты "приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках", и это, по его словам, - "открытая претензия на энергетическое доминирование во всём мире, во всех регионах". "Это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо – интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями", - заключил министр.
Лавров: Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков
