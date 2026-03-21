Ливийская NOC ликвидирует последствия повреждения российского газовоза - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260321/liviya-868522783.html
2026-03-21T19:56+0300
энергетика
газ
ливия
рф
украина
мария захарова
eni
facebook
noc
https://cdnn.1prime.ru/img/82139/22/821392221_0:111:2050:1264_1920x0_80_0_0_a29cdbc85a52622c33b3652c90a9f72b.jpg
https://1prime.ru/20260321/fitso-868521040.html
ливия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82139/22/821392221_109:0:1941:1374_1920x0_80_0_0_713b6fe82c5a29a60b841b72ab964399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, ливия, рф, украина, мария захарова, eni, facebook, noc
Энергетика, Газ, ЛИВИЯ, РФ, УКРАИНА, Мария Захарова, Eni, Facebook, NOC
Ливия подписала контракт с ENI на ликвидацию последствий повреждения российского газовоза

© РИА НовостиНефтяная платформа
Нефтяная платформа - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Нефтяная платформа. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Ливийская национальная нефтегазовая корпорация в сотрудничестве с итальянской ENI заключила контракт с международной компанией на ликвидацию последствий повреждения российского газовоза у берегов Ливии, говорится в сообщении корпорация в социальной сети Facebook*.
"Национальная нефтяная корпорация (NOC) через свою дочернюю компанию Mellitah Oil & Gas в сотрудничестве со своим стратегическим партнером Eni заключила контракт с международной компанией, специализирующейся на ликвидации последствий инцидентов с участием танкеров, морских нефтяных платформ, которые могут привести к разливам нефти и горючих материалов в море, для решения вопроса с российским танкером, который недавно получил повреждения у берегов Ливии, что сделало его неуправляемым", - уточнила корпорация.
Как пояснили в корпорации, стало очевидно, что поврежденное судно постепенно приближается к берегам Ливии из-за ветра и волн, в связи с чем NOC была вынуждена оперативно принять меры для минимизации ущерба из-за его присутствием в территориальных водах Ливии.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись.
Представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито ранее сообщил, что дрейфующее судно находится в 50 морских милях от побережья Ливии и движется на юг, на его борту остаются 450 тонн тяжелой нефти и 250 тонн дизельного топлива в качестве собственных запасов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
Фицо назвал последствия для ЕС при отказе от нефти из России
17:54
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала