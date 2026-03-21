Ливийская NOC ликвидирует последствия повреждения российского газовоза

Ливийская национальная нефтегазовая корпорация в сотрудничестве с итальянской ENI заключила контракт с международной компанией на ликвидацию последствий...

ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Ливийская национальная нефтегазовая корпорация в сотрудничестве с итальянской ENI заключила контракт с международной компанией на ликвидацию последствий повреждения российского газовоза у берегов Ливии, говорится в сообщении корпорация в социальной сети Facebook*. "Национальная нефтяная корпорация (NOC) через свою дочернюю компанию Mellitah Oil & Gas в сотрудничестве со своим стратегическим партнером Eni заключила контракт с международной компанией, специализирующейся на ликвидации последствий инцидентов с участием танкеров, морских нефтяных платформ, которые могут привести к разливам нефти и горючих материалов в море, для решения вопроса с российским танкером, который недавно получил повреждения у берегов Ливии, что сделало его неуправляемым", - уточнила корпорация. Как пояснили в корпорации, стало очевидно, что поврежденное судно постепенно приближается к берегам Ливии из-за ветра и волн, в связи с чем NOC была вынуждена оперативно принять меры для минимизации ущерба из-за его присутствием в территориальных водах Ливии. Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись. Представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилито ранее сообщил, что дрейфующее судно находится в 50 морских милях от побережья Ливии и движется на юг, на его борту остаются 450 тонн тяжелой нефти и 250 тонн дизельного топлива в качестве собственных запасов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

