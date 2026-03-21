Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе
Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе, сообщило МАГАТЭ. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T14:13+0300
ВЕНА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе, сообщило МАГАТЭ. "Иран уведомил МАГАТЭ о том, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Превышения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети Х. Сообщается, что МАГАТЭ изучает полученную информацию. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, со своей стороны, вновь призвал стороны конфликта проявить сдержанность во избежание риска ядерной аварии. Израиль и США в субботу атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, утечек не было, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Организация также отметила, что подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности. Иран ранее заявлял, что в настоящий момент не обогащает уран.
