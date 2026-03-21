Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе - 21.03.2026, ПРАЙМ
Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе
Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе - 21.03.2026, ПРАЙМ
Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе
Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе, сообщило МАГАТЭ. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T14:13+0300
2026-03-21T14:13+0300
технологии
иран
израиль
сша
рафаэль гросси
магатэ
ВЕНА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе, сообщило МАГАТЭ. "Иран уведомил МАГАТЭ о том, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Превышения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети Х. Сообщается, что МАГАТЭ изучает полученную информацию. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, со своей стороны, вновь призвал стороны конфликта проявить сдержанность во избежание риска ядерной аварии. Израиль и США в субботу атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, утечек не было, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Организация также отметила, что подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности. Иран ранее заявлял, что в настоящий момент не обогащает уран.
иран
израиль
сша
технологии, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, магатэ
Технологии, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
14:13 21.03.2026
 
Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе

Иран уведомил МАГАТЭ о атаке по ядерному объекту в Натанзе

ВЕНА, 21 мар - ПРАЙМ. Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе, сообщило МАГАТЭ.
"Иран уведомил МАГАТЭ о том, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Превышения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети Х.
Сообщается, что МАГАТЭ изучает полученную информацию.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, со своей стороны, вновь призвал стороны конфликта проявить сдержанность во избежание риска ядерной аварии.
Израиль и США в субботу атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, утечек не было, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Организация также отметила, что подобного рода действия противоречат международным нормам, связанным с вопросами ядерной безопасности.
Иран ранее заявлял, что в настоящий момент не обогащает уран.
 
ТехнологииИРАНИЗРАИЛЬСШАРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
