Минцифры опровергло данные о внедрении "белых списков" на домашний интернет
Минцифры опровергло данные о внедрении "белых списков" на домашний интернет - 21.03.2026, ПРАЙМ
Минцифры опровергло данные о внедрении "белых списков" на домашний интернет
Минцифры РФ опровергло информацию о внедрении "белых списков" провайдерами домашнего интернета, необходимости в ограничении Wi-Fi нет, заявили в министерстве. | 21.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-21T17:19+0300
2026-03-21T17:19+0300
2026-03-21T17:19+0300
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ опровергло информацию о внедрении "белых списков" провайдерами домашнего интернета, необходимости в ограничении Wi-Fi нет, заявили в министерстве. "Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам", - сообщили в Минцифры. Там подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. "Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет", - заверили в министерстве. Чтобы гражданам оставались доступными самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов, напомнили там. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России.
технологии, россия, рф, минцифры
Происшествия, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минцифры
Минцифры опровергло данные о внедрении "белых списков" на домашний интернет
Минцифры РФ опровергло сообщения о введении ограничений на домашний интернет
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ опровергло информацию о внедрении "белых списков" провайдерами домашнего интернета, необходимости в ограничении Wi-Fi нет, заявили в министерстве.
"Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам", - сообщили в Минцифры.
Там подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет.
"Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет", - заверили в министерстве.
Чтобы гражданам оставались доступными самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов, напомнили там. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России.
