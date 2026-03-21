Минцифры опровергло данные о внедрении "белых списков" на домашний интернет

Минцифры РФ опровергло информацию о внедрении "белых списков" провайдерами домашнего интернета, необходимости в ограничении Wi-Fi нет, заявили в министерстве.

2026-03-21T17:19+0300

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ опровергло информацию о внедрении "белых списков" провайдерами домашнего интернета, необходимости в ограничении Wi-Fi нет, заявили в министерстве. "Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам", - сообщили в Минцифры. Там подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. "Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет", - заверили в министерстве. Чтобы гражданам оставались доступными самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов, напомнили там. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

