https://1prime.ru/20260321/mironov-868508034.html

Миронов предложил поддержать налоговыми льготами российские IT-компании

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании. | 21.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-21T01:22+0300

россия

бизнес

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868508034.jpg?1774049566

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поддержать налоговыми льготами и госфинансированием российские IT-компании. Официальное обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат СР Яна Лантратова. "Предлагаем создать отдельную категорию "МСП+" для ИТ- и ИИ-стартапов с годовым доходом до 1,5 миллиардов рублей. Данная категория должна предусматривать сохранение льготного налогового режима (включая право на применение УСН и освобождение от НДС для отечественного ПО), а также предоставление целевых субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию", - говорится в письме. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что эта категория должна иметь возможность сохранять упрощённую систему налогообложения и льготы по уплате НДС для отечественного программного обеспечения. "Кроме этого, они должны иметь возможность получать целевые субсидии на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и экспортную экспансию", - добавил он. Лидер партии отметил, что отечественные ИТ- и ИИ-стартапы являются "важным драйвером технологического суверенитета", но они сталкиваются с системными ограничениями и не могут реализовать свой потенциал роста. "Такие стартапы достигают рубежа в 60 миллионов рублей слишком быстро, после чего налоговая нагрузка кратно увеличивается, а они лишаются возможности реинвестирования прибыли и выхода на международные рынки", - сказала Лантратова РИА Новости. Она выразила уверенность в том, что рост технологических компаний нужно поддерживать, а не ограничивать.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

