https://1prime.ru/20260321/neshumov-868516597.html
В Новосибирской области рассказали о выплатах пострадавшим от изъятия скота
2026-03-21T11:23+0300
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_cb393a77e17ea8264d1397d03fb92d53.jpg
НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Около двух третей пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области оформили полагающиеся компенсационные и социальные выплаты, а больше половины их уже получили, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "У нас меры социальной поддержки оказались очень востребованными. Уже две трети пострадавших семей оформило все заявления и уже больше половины получили причитающиеся выплаты", - сказал он. Нешумов пояснил, что, по уточненным данным, от изъятия скота пострадало 189 сельских семей в шести населенных пунктах пяти районов области. При этом каждая из семей подает два заявления. Первое – компенсационные выплаты за утраченный скот. Второе - меры соцподдержки в виде выплат в течение девяти месяцев. "Таких заявлений, и первых, и вторых, подано 129. Из них оплачено управлением ветеринарии 113 и министерством социальной политики тоже 113. Большая часть из этих 113 уже деньги получила на свои счета", - сказал он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dfb20f8f84a9fa1afa02c06187a9c538.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
