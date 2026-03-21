В Новосибирской области рассказали о выплатах пострадавшим от изъятия скота - 21.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260321/neshumov-868516597.html
В Новосибирской области рассказали о выплатах пострадавшим от изъятия скота
2026-03-21T11:23+0300
2026-03-21T11:26+0300
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_cb393a77e17ea8264d1397d03fb92d53.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868405980_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dfb20f8f84a9fa1afa02c06187a9c538.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Общество , Сергей Данкверт, Россельхознадзор
11:23 21.03.2026 (обновлено: 11:26 21.03.2026)
 
В Новосибирской области рассказали о выплатах пострадавшим от изъятия скота

Нешумов: две трети пострадавших от изъятия скота в Новосибирской области оформили выплаты

© РИА Новости . Евгений Биятов | Коровы на ферме
Коровы на ферме. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Около двух третей пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области оформили полагающиеся компенсационные и социальные выплаты, а больше половины их уже получили, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"У нас меры социальной поддержки оказались очень востребованными. Уже две трети пострадавших семей оформило все заявления и уже больше половины получили причитающиеся выплаты", - сказал он.
Нешумов пояснил, что, по уточненным данным, от изъятия скота пострадало 189 сельских семей в шести населенных пунктах пяти районов области. При этом каждая из семей подает два заявления. Первое – компенсационные выплаты за утраченный скот. Второе - меры соцподдержки в виде выплат в течение девяти месяцев.
"Таких заявлений, и первых, и вторых, подано 129. Из них оплачено управлением ветеринарии 113 и министерством социальной политики тоже 113. Большая часть из этих 113 уже деньги получила на свои счета", - сказал он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
 
ОбществоСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала