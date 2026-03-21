В Новосибирской области рассказали о выплатах пострадавшим от изъятия скота

Около двух третей пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области оформили полагающиеся компенсационные и социальные...

2026-03-21T11:23+0300

НОВОСИБИРСК, 21 мар – ПРАЙМ. Около двух третей пострадавших от изъятия сельскохозяйственных животных семей в Новосибирской области оформили полагающиеся компенсационные и социальные выплаты, а больше половины их уже получили, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. "У нас меры социальной поддержки оказались очень востребованными. Уже две трети пострадавших семей оформило все заявления и уже больше половины получили причитающиеся выплаты", - сказал он. Нешумов пояснил, что, по уточненным данным, от изъятия скота пострадало 189 сельских семей в шести населенных пунктах пяти районов области. При этом каждая из семей подает два заявления. Первое – компенсационные выплаты за утраченный скот. Второе - меры соцподдержки в виде выплат в течение девяти месяцев. "Таких заявлений, и первых, и вторых, подано 129. Из них оплачено управлением ветеринарии 113 и министерством социальной политики тоже 113. Большая часть из этих 113 уже деньги получила на свои счета", - сказал он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

