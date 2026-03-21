https://1prime.ru/20260321/nsis-868509076.html

Водителям с 1 апреля пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийность езды

2026-03-21T03:16+0300

бизнес

нсис

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868509076.jpg?1774063809

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Коэффициент бонус-малус (КБМ), указывающий на безаварийную езду и позволяющий получать скидку при покупке полиса ОСАГО, меняется с 1 апреля: для автомобилистов, которые в течение предыдущего периода становились виновниками аварий, он увеличится, а для безаварийных водителей – снизится, рассказал РИА Новости глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. "Первого апреля будет пересчет КБМ. С учетом того, что с каждым годом количество тех, кого мы называем хорошими водителями, увеличивалось, мне кажется, что эта тенденция на интервале одного года сохранится", - сказал он. Галушин посоветовал каждому водителю зайти в личный кабинет на сайте НСИС и проверить свой коэффициент. А с 1 апреля посмотреть, как он изменился. КБМ меньше единицы снижает цену страховки, а если коэффициент больше - полис ОСАГО будет дорожать. Базовый КБМ назначается для водителей, не имеющих страховой истории, составляет 1,17. При длительной безаварийной езде коэффициент будет постепенно снижаться до минимальных 0,46 - это позволит водителю получить самую большую скидку на ОСАГО. При этом, если водитель часто становился виновником аварий, его КБМ может вырасти до максимальных 3,92, значительно увеличивая стоимость страховки. Причиной повышения коэффициента, по словам Галушина, может быть не только авария на личном транспорте, но и на арендованном авто или каршеринге. "ДТП с участием автомобиля каршеринга оформляется на конкретного водителя. То есть, это не повлияет на стоимость страховки для каршеринга, потому что они покупают полис без ограничения числа водителей, допущенных к управлению. Но это повлияет на КБМ конкурентного водителя", - пояснил он. КБМ пересчитывается для всех водителей раз в год 1 апреля. В расчёт берётся стаж водителя в период с 31 марта предыдущего года по 1 апреля текущего года. Если в этот период водитель не становился виновником аварий, его КБМ снижается. А если аварии по его вине случались, коэффициент будет расти. "Мы видим, что год от года КБМ россиян в целом снижается, растет число безаварийных водителей", - сказал глава НСИС.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

