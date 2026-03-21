Экс-глава миссии ОБСЕ рассказал о последствиях санкций против России - 21.03.2026, ПРАЙМ
Экс-глава миссии ОБСЕ рассказал о последствиях санкций против России
Экс-глава миссии ОБСЕ Варга: санкции против России ослабили экономику Евросоюза

ВЕНА, 21 мар - ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обострила и без того слабое состояние экономики Евросоюза, усилив негативный эффект от антироссийских санкций, заявил в комментарии РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга.
Собеседник агентства указал на то, что в результате кризиса вокруг Иран цены на газ и бензин в Евросоюзе резко выросли. По его наблюдениям, литр бензина в Германии и Нидерландах уже стоит больше двух евро. Он также напомнил, что когда дорожает топливо, то дорожает всё: продукты, логистика, транспорт, электроэнергия. Люди и компании начинают экономить, в результате наблюдается экономический спад.
"Экономический рост Евросоюза уже годами остаётся очень слабым - во многом из-за пакетов санкций против России, принятых с 2022 года. Эти санкции действуют как смирительная рубашка для экономических акторов 27 стран Евросоюза. Они запрещают что-то покупать, что-то экспортировать, куда-то летать, принимать туристов, перечислять деньги. То есть санкции фактически душат экономику стран ЕС", - сказал Варга.
Он добавил, что "менеджмент Евросоюза не открывает мир для государств-членов, а, наоборот, изолирует их от внешнего мира". "Это полная экономическая глупость в условиях мирового экономического кризиса, особенно сейчас, когда вопрос доступа к энергоносителям становится ключевым", - заключил эксперт.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
